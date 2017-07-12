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Чилингаров о гигантском айсберге: Это событие планетарного масштаба

Наука

Влияние айсберга на окружающую среду будет зависеть от траектории его движения

Москва, 12 июля 2017, 15:58 — REGNUM  Исследователь Арктики и Антарктики, российский учёный-океанолог Артур Чилингаров призвал установить наблюдение за отколовшимся в Антарктиде гигантским айсбергом, назвав это событием «планетарного масштаба», сообщает RT.

По его словам, влияние айсберга на окружающую среду будет зависеть от траектории его движения.

«Это очень интересное, планетарное событие. Службы, которые занимаются Антарктидой, должны организовать наблюдение за дальнейшим ходом айсберга, чтобы он не помешал судоходству и рыбакам», — сказал Чилингаров.

Главное, сказал ученый, чтобы откол айсберга не мешал дальнейшему изучению Антарктиды.

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