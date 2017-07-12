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От Антарктиды откололся гигантский ледник

Наука

Масса дрейфующего ледника составляет примерно один триллион тонн, а размер айсберга можно сравнить с Уэльсом

Канберра, 12 июля 2017, 14:13 — REGNUM  Гигантский айсберг, чья площадь составляет около 6 тыс. квадратных километров, откололся от Антарктиды. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

«Один из крупнейших айсбергов, когда-либо зарегистрированных исследователями, откололся от Антарктиды», — говорится в сообщении.

Масса дрейфующего ледника составляет примерно один триллион тонн, а размер айсберга можно сравнить с Уэльсом.

Отмечается, что появление айсберга-гиганта не стало неожиданностью для исследователей, поскольку трещина на шельфе Ларсена была замечена еще в 2011 году. Специалисты отмечали, что раскол начал активно расширяться в 2014 году.

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