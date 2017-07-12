Законопроект о выборах президента РАН прошел II чтение Госдумы

Москва, , 14:05 — REGNUM Законопроект, меняющий процедуру избрания президента РАН, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

«Подавляющее большинство членов РАН предложенную редакцию, согласованную с президентом, поддерживают полностью», — сообщил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Устанавливается, что решение общего собрания членов Российской академии наук (РАН) по вопросу избрания президиума, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН принимается не 2/3 голосов, а простым большинством (более чем 50% голосов) от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем.

Согласно изменениям президент РАН избирается из числа согласованных с правительством РФ кандидатов, а избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом РФ.

В случае, если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН, или ни один из согласованных правительством РФ кандидатов на должность президента РАН не получил более 50% голосов от общего числа голосов общего собрания членов РАН, присутствующих на нем, или все кандидаты на должность президента РАН сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента РАН признаются несостоявшимися и назначаются повторные выборы, на период до проведения которых исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков.

В случае досрочного прекращении осуществления президентом РАН своих полномочий исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из вице-президентов РАН.