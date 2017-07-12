В Перу найден скелет доисторического предка акул

Лима, , 13:40 — REGNUM В Перу найден скелет доисторического животного, которое считается предком современных акул. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале La Republica.

Останки животного были обнаружены студентами Государственного университета города Пуно на юге Перу в районе озера Титикака. Предполагается, что это может быть самое древнее позвоночное, которое когда-либо было обнаружено на территории страны.

Считается, что животное обитало на этой территории около 400 млн лет назад, что соответствует девонскому периоду. Учитывая высокую научную ценность находки, власти страны решили включить ее в список национального культурного наследия, что будет содействовать развитию изучения древней фауны в этом регионе.

«Это поможет оформить защиту объекта законодательно и приступить к изучению этих представителей фауны, поскольку научный потенциал этих находок способен прояснить историю жизни от самых ее истоков», — сказал представитель управления Национального культурного наследия Леонардо Себальос.

По его словам, в скором времени, ученые будут располагать большими знаниями о морях девонского периода в Перу и разнообразии обитавших в них видов.

Он также добавил, что найденный скелет имеет сходства с останками, обнаруженными ранее в Боливии и на Фолклендских островах. Ученые высказали гипотезу, что данные ископаемые принадлежат к одному и тому же виду, который получил название «Pucapampella».

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