Ученые обнаружили на поверхности глаз бактерии, защищающие их от инфекции

Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Ученые из США заявили о том, что на поверхности глаз живут бактерии, которые защищают их от заражения другими микроорганизмами и вирусами. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Исследователи провели серию экспериментов на мышах, в ходе которых изучили содержимое слизистой оболочки их глаз. Ученые хотели определить, какие процессы происходят в слизистой оболочке и что именно приводит к ее воспалению.

В результате было обнаружено, что в защите глаз от заражения участвуют бактерии Corynebacterium mastitidis, которые участвуют в возникновении иммунной реакции и борьбе с инфекцией. Эти микроорганизмы живут внутри слизистой оболочки глаза и внутри слезных желез, вызывая иммунную реакцию на появление других микробов.

Ученые попытались выяснить, что произойдет, если высадить обнаруженные бактерии на поверхность глаз тех мышей, которые жили в полной изоляции. Оказалось, что появление этих микробов защищало глаза грызунов от инфекций. В то же время у мышей, которым не были высажены Corynebacterium mastitidis, попадание в глаз различных инфекций приводило к развитию слепоты.

По мнению ученых, нарушения в жизни колоний этих микроорганизмов могут объяснять то, почему одни люди часто страдают от глазных инфекций, а другие никогда не испытывают проблем с этим.

Исследователи считают, что на поверхности глаза могут располагаться и другие бактерии. Ученые намерены заняться поиском и исследованием этих микроорганизмов.