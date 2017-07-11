На Ямале раскопали утварь Бронзового века

Салехард, , 15:39 — REGNUM На Ямале найдена керамическая утварь II­-VII веков нашей эры. Артефакты нашлись во время археологических исследований на памятнике Салехард-4, расположенном в устье реки Полуй, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

Памятник оказался многослойным. На раскопе площадью 120 квадратных метров найдены: фрагменты керамики и развалы сосудов II­-VII веков нашей эры, которые относятся к карымскому и зеленогорскому этапам нижнеобской культуры, единичные артефакты эпохи бронзы и скопление шлаков. Археологи предполагают, что здесь люди занимались выплавкой металла. Кроме того, обнаружены два могильных пятна.

«Следы захоронений были скрыты под деревянными настилами, — сообщила руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики, кандидатисторических наук Ольга Тупахина. — По предварительным данным, принадлежат к карымскому этапу нижнеобской культуры. Что интересно, в каждом захоронении приблизительно по центру находится камень».

Кстати, археологический памятник Салехард-4 был открыт в 2009 году археологами Андреем Гусевым и Ольгой Тупахиной. Фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы и средневековья, одно каменное орудие эпохи бронзы дали тогда ученым основания предполагать, что памятник был заселен в разные периоды.

Ученым еще придется разгадать, какую сакральную функцию несли камни в ритуалах древних охотников и рыболовов Ямала. Они отмечают, что аналогичные захоронения были вскрыты в разное время в Сургутском Приобье.

Кроме того, на средневековом археологическом комплексе Зеленый Яр археологи обнаружили восемь древних захоронений, относящихся к VI веку нашей эры.