Российские ученые запустят на орбиту биореактор со стволовыми клетками

Москва, , 09:38 — REGNUM Российские ученые планируют запуск на орбиту биореактора для изучения стволовых клеток в космосе. Об этом 11 июля сообщают «Известия».

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова планируют запустить реактор в марте 2018 года. Для этого ими была получена лицензия Роскосмоса на проведение исследований и опытов за пределами Земли.

Ученые намерены провести на орбите эксперимент, который позволит изучить влияние полета на выживание стволовых клеток. Суть опытов заключается в определении того, как меняются свойства клеточных культур во время космического полета. Исследователи хотят выяснить, какое влияние оказывают условия за пределами Земли на функционирование мезенхимальных стромальных клеток.

Отмечается, что эксперименты на орбите призваны в дальнейшем помочь в лечении космонавтов от тех негативных эффектов, которые последовали в результате длительных полетов.

«Космическая биология возникла потому, что за пределами нашей планеты совсем другие условия. Наш организм, адаптированный к жизни на поверхности Земли, в космосе будет функционировать иначе, у клеток там совершенно другие взаимодействия», — приводит издание слова ведущего научного сотрудника отдела передовых клеточных технологий университета Михаила Крашенинникова.

По его словам, цель состоит в том, чтобы решить основные проблемы, которые связаны с тем, что люди после возвращения из невесомости не могут ходить — у них атрофируются мышцы, а из костей вымывается кальций. Он также отметил, что первостепенной задачей является создание аппаратуры, которая обеспечит в космосе условия для выживания и роста различных клеток млекопитающих.

Разработка биореактора велась с 2003 года. Подчеркивается, что аппарат уже создан, но на сегодняшний день нет аппаратуры, имитирующей условия, идентичные тем, что существуют внутри организма. Предполагается, что такая аппаратура будет работать и в невесомости, и на Земле, и в условиях повышенной гравитации.

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