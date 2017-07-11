Зонд Juno сделает снимки Большого красного пятна Юпитера

Хьюстон, США, , 08:43 — REGNUM Зонд Juno 11 июля сделает снимки Большого красного пятна Юпитера во время сближения с самой большой планетой Солнечной системы. Об этом сообщает NASA в своем Twitter.

«Сегодня большой день для зонда Juno, поскольку космический корабль пролетит над Большим красным пятном Юпитера и предоставит его изображения», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что фотографии будут доступны только через три дня — 14 июля. Тогда же NASA сможет их опубликовать. Кроме того, космическое агентство запустило онлайн-симуляцию пролета зонда над Большим красным пятном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд Juno планирует свое шестое сближение с Юпитером. На этот раз он должен совершить пролет над знаменитым Большим красным пятном планеты, который наблюдается с 1830 года и существует, возможно, уже более 350 лет. Это будет первое прохождение над гигантским штормом.

С помощью миссии Juno ученые надеются понять, насколько глубоко уходят корни самого большого шторма, и понять, как он устроен. Во время прохождения над Большим красным пятном на аппарате будут включены восемь приборов, в том числе камера.

Напомним, космический аппарат Juno был запущен для исследования Юпитера 5 августа 2011 года. Он долетел до газового гиганта в июле 2016 года. В число его основных задач входит получение данных о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах. Это позволит определить внутреннее строение планеты, установить наличие ядра и его массу.

Каждые 53 дня Juno проходит над верхним слоем облаков в атмосфере Юпитера. Первый такой пролет с включенным научным оборудованием был осуществлен 27 августа 2016 года.

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