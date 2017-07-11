На камчатском вулкане ученые нашли новый минерал

Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Комиссия Международной минералогической ассоциации одобрила название для нового минерала, найденного на Авачинском вулкане на Камчатке. Как сообщили ИА REGNUM в ДВО РАН, его назвали наталиямаликит (nataliyamalikite) — в честь Наталии Малик, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском.

Описание нового минерала опубликовано группой ученых из России и Австралии в журнале American Mineralogist. По их данным, новый минерал образуется в фумаролах — трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 — 640 градусов.

«Открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать экономические рудные месторождения», — говорит один из авторов исследования профессор Университета Монаша Джоэл Брюггер (Joël Brugger).

С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия. В австралийском Университете Монаша были проведены исследования кристаллической структуры минерала под электронным микроскопом с использованием Австралийского синхротрона.

Напомним, Авачинский вулкан — действующий вулкан. Относится к вулканам типа Сомма-Везувий. Высота 2741 м, вершина конусообразная. Конус сложен базальтовыми и андезитовыми лавами, туфами и шлаком. Диаметр кратера — 400 м, имеются многочисленные фумаролы. В результате извержения, произошедшего в 1991 году, в кратере вулкана образовалась массивная лавовая пробка.

Этот исполин входит в группу, которую в народе называют «домашними вулканами». Такое наименование они получили из-за того, что их хорошо видно практически с любой точки в столице Камчатки. Авачинский вулкан — один из самых популярных у туристов. На него регулярно совершаются массовые восхождения.