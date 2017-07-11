«На Земле началось шестое массовое вымирание животных»

Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Ученые установили, что за последнее десятилетие данные о «биологической аннигиляции» видов в дикой фауне свидетельствуют о шестом массовом вымирании в истории Земли, оно уже идет полным ходом и является более масштабным, чем считалось ранее, 10 июня сообщает The Guargian.

Исследования показали, что массовое вымирание происходит как среди обычных, так и среди редких видов животных. Ученые видят главную причину масштабного вымирания в перенаселенности планеты и избыточном потреблении, что в свою очередь угрожает существованию самой человеческой цивилизации, хотя время для решительных действий, чтобы исправить положение вещей, все же еще осталось.

Новое исследование было опубликовано в журнале «Труды Национальной академии наук» (Официальный журнал Национальной академии наук США). В научной статье слово вымирание заменено на «биологическую аннигиляцию».

Профессор Национального автономного университета Мексики Херардо Себалос заявил: «Ситуация настолько плоха, что было бы неэтично не использовать сильные слова».

Предыдущие исследования показали, что виды вымирают значительно быстрее, чем миллионы лет назад, но данные исследования не давали картины постепенной потери биоразнообразия. Новое исследование предоставляет информацию о сокращении численности популяций во всем мире по мере сокращения их ареалов.

«В результате биологическая аннигиляция, очевидно, будет иметь серьезные экологические, экономические и социальные последствия. Человечество в конечном итоге заплатит очень высокую цену за уничтожение единственной совокупности жизни, известной нам во вселенной», — говорится в исследовании.

Особи погибают из-за разрушения среды их обитания, чрезмерной охоты, токсического загрязнения и изменения климата. Однако ключевой причиной всех этих факторов является «перенаселенность планеты и рост населения, а также чрезмерное потребление, особенно это касается богатых».

Ученые проанализировали данные о 27 500 разновидностях наземных позвоночных, находящиеся в Международном союзе по охране природы и природных ресурсов. Оказалось, что в последние десятилетия ареалы одной трети от числа разновидностей существенно сократились.

«Лев был исторически распространен на большей части Африки, Южной Европы и Ближнего Востока, вплоть до северо-западной Индии. (Сейчас) подавляющее большинство популяции львов исчезло», — заявили исследователи.

Напомним, согласно данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет на Земле исчезло 50% животного мира. Исследование 2014 года, в рамках которого были собраны данные о 3 тыс. видов, показало, что с 1970 года исчезла половина из них.

Первое массовое вымирание произошло 443 миллиона лет назад. Ледниковый период привел к тому, что уровень моря упал на 100 метров, уничтожив 60−70% всех видов животных, обитавших в океане.

Во время последнего крупного вымирания, произошедшего 65 миллионов лет назад, погибли динозавры.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке пересчитают лосей, популяция которых резко сокращается