В Екатеринбурге дали рецепт успеха Национальной технологической инициативы

Екатеринбург, , 21:04 — REGNUM Для эффективной реализации в России Национальной технологической инициативы нужно максимально уйти от директивного назначения проектов и запустить механизмы финансирования и конкурсной поддержки. Об этом 10 июля на круглом столе в Екатеринбурге заявил генеральный директор «Российской венчурной компании» (РВК) Александр Повалко.

Круглый стол на тему «Новые производства для новых рынков» прошёл в рамках VIII международной промышленной выставки «Иннопром» и объединил представителей власти и экспертного сообщества. Заместитель министра промышленности и торговли страны Виктор Евтухов отметил, что в рамках инициативы в России уже создаются новые инновационные продукты, которые могут вполне быть представлены и на внешних, и на внутренних рынках. По его мнению, этот результат обеспечивается в основном за счёт объединения процессов в науке и промышленности.

«У НТИ есть хорошее воплощение, хорошая база, эта база основывается не только на работе предприятий, но и на работе инжиниринговых центров, которые созданы на базе ведущих вузов», — заявил Евтухов.

При этом директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков полагает, что внедрение решений НТИ потребует существенных изменений в производственных и бизнес-процессах корпораций. По его словам, запрос на изменения очень большой.

Александр Повалко отмечает, что сейчас необходимо сформировать будущие отрасли НТИ. «Это вызов на 20 лет».

«Сегодня наша задача перейти от локальных решений к тем механизмам поддержки, которые будут решать долгосрочные задачи по раскрытию рынка. Мы должны обеспечить в полном объёме нормативную базу, регулирующую рынок инноваций. Передать максимум решений на рабочие группы, сформировав инфраструктурные центры — отраслевые объединения будущих отраслей. Суть нашей стратегии — снятие барьеров и поддержка инициатив», — заявил Повалко.

Напомним, НТИ заявил президент России Владимир Путин в своём Послании 4 декабря 2014 года. Это долгосрочная комплексная программа, рассчитанная на период до 2035 года. Она предусматривает формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России.

При этом в данном направлении не всё просто. Как ранее сообщало ИА REGNUM, приоритетом российской Национальной технологической инициативы объявлены сквозные технологии. Научные заделы для них только предстоит создать. В то же время те научные направления, в которых уже есть реальный прорыв, остаются без финансирования. «Найти инвестора невозможно», — сетовал член-корреспондент Российской академии наук Павел Балабан, когда речь зашла про направление «Нейронет». При этом российские учёные без финансовой поддержки открыли новое направление — «термогенетику». Так, больному эпилепсией можно «подсадить» белки змеи, и после этого он избавится от припадков, а глазу человека вполне реально придать термовидение. По сути, учёные открыли способ возвращать зрение.

Как отмечает Павел Балабан, сейчас необходимо подумать над тем, чтобы в России были проекты с приличным финансированием, которые могли бы «поддержать хотя бы те новые области, где совершен прорыв». Иначе, опасается учёный, эти технологии освоят за рубежом, и России снова придётся покупать у Запада.

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