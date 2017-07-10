Впервые в Новгородской области ребёнок получил роботизированный протез

Великий Новгород, , 16:24 — REGNUM В Новгородской области 4-летнему Аркадию Захарову из поселка Хвойная сегодня, 10 июля, установили роботизированный протез кисти правой руки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, мальчик стал первым ребёнком в регионе, получившим роботизированный протез. Сейчас он проходит реабилитацию в Новгородском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Разработкой протеза стала компания «Моторика», генеральный директор которойсообщил, что современный протез позволит ребенку вести привычный для него образ жизни в детском саду, школе или дома. С ним он сможет брать в руку как крупные, так и самые мелкие предметы. Большое внимание разработчики уделяют и внешнему виду протеза.

«Более ста протезов, которые мы изготовили, индивидуальны. Дети сами выбирают тот дизайн, которым они будут гордиться и показывать своим сверстникам. Таким образом, ребенок воспринимает свою особенность не как недостаток, а как достоинство, которое с помощью современных технологий можно превратить в преимущество», — отметил Илья Чех.

Каждый протез получает ещё и гаджет. Для Аркадия компания создала насадку в виде фонарика, который можно использовать как лазерную указку.

Финансирование установки протеза произведено за счет средств Новгородского областного отделения Фонда социального страхования РФ.

«То, что делает компания «Моторика» — это новые качество и уровень протезирования. Это другое отношение детей к себе и своему будущему. Мы будем поддерживать инициативы разработчиков, и будем стараться делать все для того, чтобы самые яркие, интересные технологии первыми приходили в Новгородскую область», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин.

Компания «Моторика» работает с февраля 2015 года, является резидентом Сколково и намерена продолжать сотрудничество с Новгородской областью.