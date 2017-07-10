ЮНЕСКО признала пещеры в Баден-Вюртемберге объектами всемирного наследия

Штутгарт, Германия, , 11:56 — REGNUM Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила 9 июля в список Всемирного наследия старейшие пещеры Баден-Вюртемберга на юге Германии, передает Der Focus.

Об этом стало известно по итогам 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Кракове.

Шесть пещер, расположенных в федеральной земле Германии объединены в комплекс «Пещера древнейшего искусства ледникового периода». Еще в 2007 году археологи из университета Тюбинген обнаружили в пещерах в ходе раскопок небольшие фигурки животных и человека, вырезанных из бивня мамонта.

Статуэтки «Человека-Льва» и «Венеры» считаются первыми в истории человечества фигурками из кости мамонта. По результатам радиоуглеродного анализа ученые сделали заключение, что фигуркам может быть от 30 до 36 тыс. лет.

Сессия Комитета завершится 12 июля. Помимо пещер в Баден-Вюртемберге рассматриваются еще более 30 заявок, в том числе Успенский собор в Свияжске в Республике Татарстан.

Как сообщало ИА REGNUM, на 41 сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся 9 июля в Кракове, архитектурный ансамбль Успенского монастыря острова-града Свияжск был принят в официальный список. Участники комитета проголосовали единогласно.

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