Исследовательское судно КНР вернулось после 200 дней изучения дна океана

Чжоушань, Китай, , 09:56 — REGNUM Китайское исследовательское судно «Xiangyanghong-10» вернулось 9 июля в Китай после завершения миссии на юго-западе Индийского океана, продлившейся более 200 дней, передает агентство «Синьхуа».

Судно встало в доке порта Чжоушань, расположенного на востоке КНР в провинции Чжэцзян.

«Миссия судна заключалась в изучении залежей полиметаллических сульфидов на океаническом дне, покрывающих более 30 тыс. кв. м, и осуществлялась в рамках соглашения, подписанного между Китаем и Международным органом по морскому дну», — заявил ученый Ли Хуаймин, принимавший участие в проекте.

Ученые использовали разработанное в Китае непилотируемое подводное судно «Цянлун-2» для осуществления восьми погружений и достижения максимальной глубины 3320 метров. В целом, аппарат провел под водой 170 часов и прошел 456 км за время исследований.

Кроме того, по словам Лю, были применены новейшие китайские разработки по изучению полиметаллических сульфидов.

Стоит отметить, что «Xiangyanghong-10» является первым китайским исследовательским судном, построенным при участии частной компании.

Напомним, что КНР занимается активным изучением океанического дна как в Индийском, так и в Тихом океане. Так, китайский глубоководный пилотируемый аппарат «Цзяолун», которому удалось достигнуть глубины почти около 7000 метров в Марианской впадине, завершил испытательный этап своей работы, после чего будет модернизирован.

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