Волонтеры опробуют модуль для Лунной миссии Китая

Пекин, , 09:36 — REGNUM В Пекине четверо студентов-волонтеров примут участие в проекте по симуляции жизни на Луне: они проведут 200 суток в полной изоляции, сообщает Reuters.

Эксперимент проводится в специализированной лаборатории «Юэгун» («Лунный дворец»), расположенной в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Студентам предстоит провести 200 дней в кабине площадью 160 кв. метров.

Это первая подобная лаборатория, разработанная в Китае и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения. Кабина Lunar Palace-1 — это прототип китайской лунной базы.

Ранее эта же группа волонтеров из четырех человек завершила свое пребывание в лаборатории, продолжавшееся 60 дней. Всего программа составляет 365 дней: после окончания срока в 200 суток в кабине, студентам предстоит еще этап в 105 дней.

Кабина Lunar Palace-1 представляет собой модуль для проживания (42 кв. метра), в котором находятся четыре спальных отсека, одна общая комната, ванная, помещения для животных, помещение для переработки отходов, и два модуля для выращивания растений.

Работа модуля тщательно спланирована: например, выработка кислорода рассчитана точно на четырех человек, лабораторных животных и растения.

Напомним, Китай предполагает высадить свой зонд на темную сторону Луны в 2018 году, а астронавтов — к 2036 году.