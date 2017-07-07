В Удмуртии обнаружили челюсть вымершего 8-14 тыс лет назад млекопитающего

Ижевск, , 21:01 — REGNUM В Игринском районе Удмуртии обнаружили нижнюю челюсть шерстистого носорога. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила сотрудник Игринского краеведческого музея Наталья Платонова.

По ее словам, находка была исследована палеонтологами. «Смотрите, она перед Вами. Этот зубик, который легко вынимается из челюсти, принадлежал шерстистому носорогу, найденному в Игринском районе. Представляете, какие огромные животные обитали на нашей земле!», — написала Платонова.

В комментариях отмечается, что предположительный возраст находки определили в диапазоне 12−15 тыс. лет назад.

Справка. Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Животное обитало в Европе и Азии, окончательно исчезнув около 8−14 тыс. лет назад. Основными причинами вымирания шерстистых носорогов, как и других животных того периода, считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.

Внешний облик схож с современными носорогами, но несколько отличается телосложением и деталями строения, и, как понятно из названия, животное было покрыто густой шерстью. Высота его в плечах была около 1,5 метров, достигая у крупных особей 1,9 — 2 метров, длина тела — до 4,5 метров. Люди охотились на шерстистых носорогов, что могло ускорить исчезновение вида.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2015 года в Якутии обнаружилась сенсационная находка — хорошо сохранившаяся в вечной мерзлоте туша детеныша шерстистого носорога. Детеныша назвали Сашей и передали в якутскую Академию наук. Уникальность находки в том, что останки детеныша носорога никогда прежде не выявлялись. По словам охотника, обнаружившего тушу, она была наполовину объедена, но та часть, которая находилась в наледи, хорошо сохранилась. То, что это носорог, смогли определить по рогам на верхней челюсти.

В июне 2007 года также в Якутии найдена туша взрослого шерстистого носорога. На тот момент она стала третьей находкой подобного рода из известных науке. Постановлением правительства республики, нашедшим тушу выделили вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Однако в сентябре того же года ценнейший экземпляр был похищен со склада в поселке Черский, принадлежащий индивидуального предпринимателю. На складе находка ожидала освидетельствования учеными и дальнейшей передачи в Музей мамонта. Туша была найдена спустя полгода — в марте 2008-го на 19-м км трассы Черский — Билибино. Злоумышленники, видимо, не сумев продать 800-килограммовые останки животного, просто бросили их и сбежали. В итоге находку передали в Музей мамонта в Якутске.