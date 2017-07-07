Посетителям ВДНХ в Москве покажут правильных пчел

Москва, , 19:25 — REGNUM В октябре 2017 года, в рамках Года экологии на ВДНХ в Москве вновь откроют павильон «Пчеловодство», сообщает ИА REGNUM в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В обновленном павильоне будет представлена экспозиция, рассказывающая о пчелах и об их значении в жизни человека, — заявила заместитель начальника управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ольга Сосницкая.— Сегодня существует угроза исчезновения этих насекомых из экосистемы. Если это произойдёт, то последствия окажутся самыми печальными».

В павильоне разместится постоянная научно-историческая экспозиции. Она будет одновременно состоять как из элементов традиционного музея с витринами, демонстрационными стендами и историческим экспонатами, так и из интерактивных экранов, расположенных вдоль стен зала, позволяющих увидеть строение пчелы, понять, как насекомые собирают нектар и откуда в сотах появляется мед.

Посетителей «Пчеловодства» познакомят с инструментом бортника 300-летней давности, историческими находками, связанными с пчеловодством в Древней Руси, репликами восковых свечей, посуды для хранения меда. Также будет представлено оснащение современного пчеловода. На территории входной группы павильона установят улей с прозрачной стенкой, позволяющей наблюдать пчелиное «реалити-шоу». А при входе посетителей «встретит» закрепленный под потолком макет пчелы, который будет периодически двигаться и шевелиться.

Самый большой зал обновленного павильона «Пчеловодство» будет посвящен пчеле как уникальному явлению природы. Здесь представят большие макеты трудовой пчелы, трутня и пчелы-королевы (матки). Экскурсоводов в этом павильоне заменят новые информационные технологии: например, после того как посетители направят камеры своих смартфонов на макет пчелы, на экранах сразу появятся изображения насекомого в разных ракурсах, сопровождаемые подробными комментариями.

Также предусмотрен мультимедийный зал. Здесь с помощью очков «виртуальной реальности» можно будет заглянуть внутрь улья и «слетать» на цветочные поля за нектаром. На стены зала будут проецировать изображение пасеки, сопровождаемое звуками живой природы. Посетители увидят, как роятся пчелы, смогут «поймать вылетевший рой» с помощью ловушки.

Для детей планируется организовывать специальные тематические игры: «Станция опыления», «Поймай трутня», «Попади в свой улей». Кроме того, можно будет сфотографироваться на память в костюме пчелы или пасечника. Для подростков придумали «квест», в ходе которого им придется пройти сквозь макет огромного улья.

Павильон полностью обородуют для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что павильон «Пчеловодство» в каталоге и плане выставки числится под номером 28. Он был построен в 1954 году по проекту архитектора Освальда Стапрана, одного из соавторов ныне утраченной гостиницы «Москва». Экспозиция, посвященная пчеловодству, разместилась здесь в начале 70-х. Однако прославился павильон тем, что в 1975 году здесь по личному распоряжению Юрия Андропова была организована первая выставка абстрактного искусства. На её открытии присутствовали Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Юрий Любимов, Георгий Костаки.