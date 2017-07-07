Ученые: Бактерии на Марсе выжить не смогут

Эдинбург, Великобритания, , 14:09 — REGNUM Ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что грунт на Марсе содержит опасные химические вещества, которые под воздействием ультрафиолетовых лучей способны убивать бактерий. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент, опираясь на данные, полученные зондом «Феникс» в 2008 году, о существовании в марсианском грунте перхлоратов — активных окислителей, способствующих разложению органических молекул. Для этого они взяли бактерии Bacillus subtilis и поместили их в среду с перхлоратами, после чего подвергли воздействию ультрафиолетового излучения.

Выяснилось, что в результате такого воздействия клетки бактерии полностью теряли жизнеспособность в течение нескольких минут. При этом, если в смесь добавить еще два содержащихся в марсианском грунте вещества, — оксид железа и перекись водорода, то бактерии начнут гибнуть еще в 10,8 раза быстрее.

Эти данные показывают, что суммарный эффект по меньшей мере трех компонентов, присутствующих на поверхности Марса (перхлоратов, оксида железа и перекиси водорода) делают поверхность планеты более непригодной для жизни, чем считалось ранее.

По мнению ученых, это говорит о том, что вероятность занесения микробов с Земли на красную планету на поверхности космических аппаратов крайне мала.

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