Москву 8 июля накроет «арктический холод»

Москва, , 13:36 — REGNUM Самым холодным днем месяца станет 8 июля в Москве. Регион окажется в «мешке арктического холода», сообщает 7 июля погодный центр «Фобос». По словам синоптиков, в выходные 8 и 9 июля москвичей ждет холодная погода, свойственная, скорее, сентябрю. Не исключены кратковременные дожди. В субботу 8 июля регион окажется в так называемом мешке арктического холода: температура понизится до 8−10 тепла ночью, днем будет всего 13−15 градусов тепла. Такие значения отстают от климатической нормы на семь градусов. Днем в воскресенье 9 июля потеплеет до 17−19 тепла, небо будет ясным. К климатической норме погода вернется 10−11 июля. Так, 10 июля в Московском регионе потеплеет до +22, 11 июля — до +25.

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