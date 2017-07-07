Ученые определили, как можно подавить развитие рака прямой кишки

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Ученые из США заявили о том, что рак прямой кишки можно подавить путем блокирования работы белка STRA6, который связан с переносом витамина А. Материал об этом опубликован в журнале Cell Stem Reports.

Ученые провели серию экспериментов на мышах, вводя культуры раковых клеток в их кишечник. В процессе исследования они кормили животных нормальной и высококалорийной пищей, наблюдая за тем, как изменялась активность генов в раковых и здоровых клетках кишечника.

В их задачу входило найти цепочки генов и белков, которые могут заставлять мутировать стволовые клетки кишечника.

В результате выяснилось, что белок STRA6, который обычно участвует в переносе молекул витамина А, играет ключевую роль в развитии опухоли и выживании мутировавших клеток на первых этапах болезни.

Молекулы этого белка присоединяются к особым рецепторам на поверхности будущих раковых клеток и заставляют размножаться не здоровую стволовую клетку, а мутировавшую клетку с поврежденной ДНК, и тем самым инициируют рождение опухоли.

Ученые пришли к мысли, что если заблокировать STRA6, то можно снизить вероятность развития рака. Проделав это на мышах, они обнаружили, что рост опухоли замедлился, а шансы на ее развитие в организме здоровых грызунов заметно снизились.

Также было установлено, что раковые клетки почти полностью перестают размножаться и противостоять атакам иммунной системы при отключении белка STRA6 .

По мнению ученых, это позволяет надеяться на создание лекарств, которые способны блокировать работу белка и которые можно будет использовать для борьбы с раком прямой и толстой кишки.

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