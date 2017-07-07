Ученые: Сахара может позеленеть через 100 лет

Потсдам, Германия, , 11:34 — REGNUM Ученые из Германии и США высказали гипотезу о том, что окраины Сахары могут превратиться в саванну в ближайшие сто лет из-за глобального потепления. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Earth System Dynamics.

Ученые из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия) и Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) создали 30 климатических моделей, которые учитывают изменение круговорота течений в океане и ветров в атмосфере над Африкой при повышении среднегодовых температур в ближайшие сто лет.

Семь моделей из тридцати показывают, что количество осадков в Сахеле и на окраинах Сахары увеличится на 40−300% в течение XXI века. Причиной изменений послужит глобальное потепление, которое будет оказывать влияние на характер движения муссонов у берегов Африки.

При этом рост температуры спровоцирует более интенсивное испарение вод в Атлантическом океане, что приведет к усилению муссонов и заставит их переносить больше влаги вглубь континента.

Похожие сценарии сразу в нескольких моделях свидетельствуют о том, что часть Сахары может позеленеть в течение ближайших ста лет. Это может произоти, если рост температур воздуха и вод Мирового океана не прекратится.

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