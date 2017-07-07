Томские ученые напечатают сердце на 3D-принтере для кардиохирургов

Томск, , 11:33 — REGNUM Ученые Томского Политехнического университета (ТПУ) создадут 3D-модели сердца для планирования сложных операций, сообщает 7 июля пресс-служба университета.

Проект по 3D-печати человеческого сердца сотрудники научного центра ТПУ выполняют для Томского НИИ кардиологии, где распечатанное сердце будет служить «тренажером» для планирования сложных операций.

Отмечается, что модели настоящих сердец напечатают на основе изображений, полученных кардиологами на томографии. Благодаря такой модели человеческого органа, которую можно будет осязать в руках, кардиохирурги смогут подробнее изучить дефекты органа и выбрать подходящее лечение.

Ученые подчеркнули, что модель сердца будет актуальна для кардиохирургов, которые занимаются лечением такой сложной патологии, как врожденный порок сердца. Те методы визуализации, которые сейчас используются, с одной стороны дают много информации, с другой — не позволяют заглянуть внутрь сердца для получения полного понимания процесса.

«Используя 3D-модели, мы можем для этого сердца фактически сделать симуляцию операции», — отметили в ТПУ.

Сейчас сердце печатают из пластика. Работа с момента получения снимков до создания модели сердца занимает около суток.

«Все внутренние пустоты в 3D-модели также воспроизведены, поэтому в напечатанном виде можно увидеть не только внешнее, но и внутреннее устройство сердца», — сообщил Юрий Донцов, инженер научного центра ТПУ.

Как отмечает Донцов, если операция планируется на каком-то определенном участке, то его можно напечатать более детально.

В ближайшее время ученые планируют печатать 3D-сердца не только из пластика, но и из резины, что позволит медикам не только внимательно рассмотреть устройство сердца, но и провести пробную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые ТПУ вместе с коллегами из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разрабатывают 3D-принтер, которые позволит российским космонавтам печатать детали, необходимые для работы с оборудованием МКС. Эксперимент планируется провести к концу 2018 года.

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