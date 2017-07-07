В России проведена первая операция по вживлению киберглаза

Москва, , 10:52 — REGNUM В России впервые провели операцию по имплантации киберсетчатки. Об этом 7 июля сообщают «Известия».

Операция, которая является частью системы бионического зрения, была проведена 30 июня в НИЦ офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Зрение получил 59-летний пациент, который полностью ослеп из-за наследственного дегенеративного заболевания глаз. Ему был вживлен бионический имплантат «Аргус-2».

Принцип работы аппарата заключается в том, что картинку фиксируют мини-камеры, находящиеся на очковой оправе. Затем она в цифровом виде отправляется в преобразователь, который находится на глазу и переводит информацию в электрические микроимпульсы. Эти импульсы будут поступать на сетчатку, а дальше по зрительным путям в головой мозг.

«Мы видим мозгом. Глаза — это приспособление для передачи картинки. У наших пациентов функцию глаз будет выполнять электроника, а мозг займется своей работой», — приводит издание слова директора НИИ Христо Тахчиди.

Он отметил, что пациент увидит что-то похожее на абстрактную картинку. Это новое зрение, которое напоминает пиксельную систему. При этом если на экране компьютера тысячи пикселей, то у пациента их пока шестьдесят. По словам Тахчиди, пациент сможет отличить ребенка от взрослого, толстого человека от худого, но люди одной комплекции покажутся ему одинаковыми.

«Пациента выбирали из тысячи людей с одинаковой патологией — пигментной дегенерацией сетчатки. Это обычный гражданин России, 59-летний житель Челябинска, по профессии фрезеровщик. У него финишная стадия развития болезни, когда уже нет предметного зрения», — сказал Тахчиди.

Он также отметил, что пока аппарат не включен, так как глаза должны восстановиться. Через две недели после операции будет произведен первый запуск системы — специалисты включат электронику и проверят, отвечает ли сетчатка на электрический стимул. Дальше начнется процесс обучения, который будет длиться несколько месяцев.

В будущем планируется усовершенствовать аппарат и добиться того, что на чипе появятся тысячи микроточек, благодаря чему пациенты смогут увидеть картинку, близкую к той, что видят люди с нормальным зрением.

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