Ученые: Общий предок бурых и пещерных медведей жил около 3 млн лет назад

Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Российские ученые пришли к выводу, что общий предок бурых и пещерных медведей жил на территории Сибири около 3 млн лет назад. Об этом 6 июля сообщает издание «Наука в Сибири».

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) провели ряд генетических исследований, с помощью которых им удалось проанализировать ДНК нескольких видов медведей, обитавших в разное время на территории Сибири. Образцы для исследований были предоставлены Институтом археологии и этнографии.

Часть образцов для анализа была взята из Денисовой пещеры, где ДНК хорошо сохраняется благодаря микроклимату. Также использовались кости, вымывшиеся на берега сибирских рек Чумыш и Чик. Возраст образцов составил примерно 32 тыс. лет.

«Чтобы выделить ДНК, мы используем широко распространенный способ. Для начала убираем верхний слой кости с помощью алмазного диска, измельчаем небольшой фрагмент в пудру и растворяем в специальном растворе, очищая от загрязнений», — приводит издание слова научного сотрудника лаборатории сравнительной геномики ИМКБ Анны Дружковой.

По ее словам, бурые медведи, которые фигурировали в исследовании, действительно относятся к бурым, без погрешностей. То же самое с пещерными. Исследователь считает, что это является важным результатом, поскольку молекулярно доказано, что на территории Западной Сибири обитали представители разных видов из семейства медвежьих.

В частности отмечается, что алтайские медведи из раскопа Колывань и из Денисовой пещеры расселились в последние 10 тыс. лет. А медведь с реки Чумыш, относится к миграционной волне, прошедшей 30−50 тыс. лет назад.

Согласно полученным расчетам общий предок с бурыми и пещерными медведями жил на территории Сибири около 3 млн лет назад. Самыми первыми от общего предка отделились американские и тибетские медведи, а потом уже пещерные, белые и следом все бурые. На многие преобразования повлияли климатические изменения и ледниковые периоды, поэтому ареалы обитания бурых и белых смешивались.

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