Более 200 гробниц возрастом около 3000 лет были обнаружены в Китае

Пекин, , 09:30 — REGNUM Китайские археологи сообщили об обнаружении 224 могил времен правления династии Чжоу (1046−771 гг. до н. э.). Погребальный комплекс, возраст которого составляет около 3000 лет был обнаружен во время раскопок на территории провинции Хэнань.

В ходе раскопок археологи обнаружили пять крупных захоронений, кроме того ученые обнаружили руины здания, а также более 400 уникальных артефактов, в том числе изделия из керамики, бронзы и нефрита, пишет «Синьхуа».

"Большинство могил отличаются своей компактностью, что позволяет нам сделать вывод, что здесь были похоронены земледельцы, не принадлежащие знатным родам», — сообщил журналистам руководитель археологической экспедиции Хан Чжаохуэй.

В нескольких гробницах, помимо человеческих останков, были обнаружены предметы искусства, оружие и телеги, вероятнее всего, данные могилы принадлежали аристократам. В 25% были обнаружены сломанные щиты и кинжалы, что позволяет сделать вывод о том, что здесь были захоронены воины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Института археологии и сохранения культурных реликвий Тибетского автономного района КНР сообщили об обнаружении погребального комплекса, состоящего из 13 могил, возраст которых составляет от 1,8 до 2,7 тыс. лет.

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