«Китай оттесняет США»: Почему Трамп против соглашений по климату?

Москва, , 23:16 — REGNUM Рост экономической мощи Китая лишил смысла климатические соглашения для Вашингтона. Как передает корреспондент, об этом 6 июля руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН, член экспертного совета Комитета по энергетике Госдумы РФ Сергей Рогинко на круглом столе «Климатическая повестка G20 как фактор риска для экономики России».

«Для чего всё это начиналось? Когда разрабатывалась конструкция рамочного соглашения, рамочной конвенции по изменении климата, Киотского протокола, Парижского соглашения — изначально эта тема создавалась как легитимный формат, прикрытие западного технологического доминирования. И формат принуждения всего остального мира к модернизации генерирующего и промышленного оборудования даже в тех случаях, если это не требуется ни экономическими, ни технологическими факторами», — заявил Рогинко.

Под это был разработан ряд форматов, — НДТ, бенчмаркинг, энергоменеджмент, — которые должны одновременно процедурно облегчать и при этом заставлять развивающиеся страны покупать то оборудование, которое наилучшее из доступных на данный момент, указал он.

«Это шло достаточно легко и далеко просматривалось как светлое будущее. И никакого выхода Трампа из Парижского соглашения не было бы, если бы не один момент — а именно китайский прорыв. Китай неожиданно перехватил технологическое лидерство и становится основным поставщиком тех самых зелёных технологий и энергоэффективное оборудование, которое поставлять всему миру собрались страны «золотого миллиарда». Тогда становится непонятно, для чего ведётся вообще эта игра», — указал учёный.

По его словам, себестоимость производства таких технологий в США, при их издержках и заработной плате, гораздо выше, чем в Китае. Однако, как известно, в американской элите есть мощный противовес сторонникам выхода из Парижского соглашения — за период президентства Барака Обамы «за счёт госбюджета неплохо жили поставщики зелёного оборудования и разработчики климатических соглашений», отметил Рогинко.

«Бюджет Минэнерго — 32 млрд долларов в год. Там есть, чем поживиться. Но это ещё копейки в сравнении с тем планом чистой энергии, который разработал Обама в последние годы — это 5 трлн долларов», — подчеркнул он.

«Для Америки в этих условиях единственным асимметричным ответом на китайский вызов является переход на роль поставщика традиционного углеводородного топлива. Почему были расконсервированы месторождения, почему сняты запреты на строительство нефте‑ и газопроводов? Америка возвращается в мейнстрим пятидесятилетней давности — более технологичную энергетику у США отбирает Китай», — заявил руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН.

Напомним, что соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно заменило Киотский протокол. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.