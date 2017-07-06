«Минус 100 млрд в год по экспорту сырья» — цена климатических соглашений

Москва, , 23:07 — REGNUM Углеродный налог является не более чем инструментом западных стран для перераспределения доходов стран, продающих энергоресурсы на мировых рынках, в свою пользу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил руководитель Независимого центра комплексной оценки экологической, энергетической и экономической эффективности ЭВОС Виктор Потапов на круглом столе «Климатическая повестка G20 как фактор риска для экономики России».

«В результате климатического процесса, в результате введения платы за выбросы, платы в европейских странах, где она составляет на сегодняшний день от 6 долларов в Испании до 170 в Швеции, — этим налогом страны-потребители углеводородов демпингуют цены на мировых рынках углеводородов», — заявил Потапов.

«То, что раньше мы получали в наш бюджет в виде маржи от торговли углеводородами, на сегодняшний день получают страны, которые ввели углеродный налог, и эту маржу они получают в бюджеты своих стран», — подчеркнул он.

По его словам, климатические соглашения представляют собой достаточно большую геополитическую и экономическую игру. По его словам, в результате этих процессов за прошедшие 25 лет Россия имеет потери по экспорту российских сырьевых компаний не меньше 100 млрд в год, и потери доходов федерального бюджета из-за снижения таможенных пошлин — не менее 50 млрд в год.

По его мнению, вопрос надо ставить не о том, вводить или не вводить углеродный налог, а о том, на каких условиях вводить и какие объекты налогообложения будут. Между тем, в правительстве, по его мнению, рассчитывают лишь на объем компенсаций России за использование её поглотительного ресурса — так, в рамках Киотского протокола периода страна за 2008−2012 годы получала по 300 млн долларов в год.

В Москве 6 июня представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили вопросы выполнения Россией условий Парижского соглашения по климату и его социально-экономические последствия, сообщают организаторы мероприятия, защиту интересов страны в сложившейся экономико-политической ситуации и противодействие международному «климатическому» лобби.