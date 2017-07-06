Четверть промышленности под корень: Парижское соглашение как второе ВТО

Москва, , 23:07 — REGNUM Участие России в Парижских соглашениях будет сопровождаться высокими рисками для экономики и социальной сферы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил член президиума Академии геополитических проблем, доктор политических наук Владимир Павленко на круглом столе «Климатическая повестка G20 как фактор риска для экономики России».

«Участие России в климатическом процессе будет сопровождаться высокими рисками для экономики и социальной сферы до тех пор, пока мы не осознаем, что эти риски — плата нашей политической элиты за пресловутое приобщение к так называемому «мировому сообществу», — заявил Павленко.

«Когда и если у нас хватит воли это признать, как это сделали американские лидеры, то и разговор пойдет другой — в центр будет поставлен баланс между антропогенными выбросами и их поглощением природной средой. И пока Европейский Союз не выйдет по этому балансу хотя бы в ноль — чего не будет никогда, — нам, как главному экологическому донору, нужно придерживаться моратория на сокращение выбросов», — подчеркнул он.

По его словам, международное климатическое соглашение требует удержание роста глобальной температуры в пределах не двух, а полутора градусов, и для этого потребуется существенное снижение глобальных выбросов— с 55 до 40 гигатонн.

«Пусть промышленники наши заранее подумают, о какой именно четверти производственных мощностей они избавятся. Потому что при нынешнем технологическом укладе темпы развития прямо пропорциональны росту выбросов. Нет выбросов — нет развития», — отметил член президиума Академии геополитических проблем.

Он отметил, что экологией, безусловно, нужно заниматься, но не превращая её в часть большой политики, а то и сдачу национальных интересов: «У экологических проблем — внутреннее решение, а если они отдаются внешним центрам, то это говорит об отсутствии суверенитета»

Учёный объяснил, что признание российского экологического донорства упирается в методику подсчёта — в настоящее время в России используют систему, предложенную западными странами. По его словам, необходимо выработать национальную систему оценки выбросов и поглощения, привязанную к Рио-де-жанейрской декларации по окружающей среде, которая закрепляет контроль за экологической ситуацией за национальными государствами и которую игнорируют как Парижское соглашение, так и Киотский протокол. При этом если опираться на существующие оценки российских специалистов, Россия является крупнейшим экологическим донором благодаря тому, что в стране содержится до четверти лесных ресурсов планеты.

«Парижское соглашение — это частный вопрос, в котором какой пункт ни копни, упираешься в другие международные документы. Значит, мы имеем дело с системой. Системой, которая заточена против нас и работает на подрыв нашего суверенитета, наносит ущерб нашим экономическим и политическим интересам», — подчеркнул Павленко.

«По сути Парижские соглашения — это продолжение ВТО. И его цель — обеспечить Западу одностороннее конкурентное преимущество над нами. Это борьба коллективной Силиконовой долины против традиционного энергетического сектора. И приход Трампа — это, прежде всего, промышленный ответ на политический и технологический вызов», — указал учёный.

Он также напомнил слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Хлопонина, который на Сочинском форуме сослался на признание одного из глав крупной американской корпорации, занятой в сфере возобновляемой энергетики, заявившего, что никакого прорыва в сфере альтернативной энергетики достигнуто до сих пор не было.

«Отсюда и надо исходить в оценке её замещающего потенциала. Эпицентр усилий в такой энергетике целесообразно переместить с федерального уровня на региональный и местный. Это вопрос локальный, а не общегосударственный», — добавил Павленко.

Напомним, что 6 июля в ходе круглого стола «Климатическая повестка G20 как фактор риска для экономики России» представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили вопросы выполнения Россией условий Парижского соглашения по климату и его социально-экономические последствия.