Ученые назвали количество субзвезд в Млечном Пути

Лондон, , 14:52 — REGNUM Международная группа ученых оценила количество субзвезд, коричневых карликов, в Млечном Пути. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert.

Ученые считают, Млечный Путь содержит от 25 до 100 млрд коричневых карликов. Это объекты, которые по своей массе занимают промежуточное положение между звездами и планетами. Масса карликов слишком мала для поддержания стабильного водородного синтеза в ядре, что является отличительной чертой звезд, таких как Солнце.

Астрономы провели анализ данных наблюдательной программы SONYC, которая занимается поиском субзвезд в областях звездообразования.

В рамках этой программы исследователи изучили область NGC 1333, которая находитсяя на расстоянии 1000 световых лет от Млечного Пути, где коричневых карликов оказалось примерно в два раза меньше, чем других звезд, что составляет наибольшее количество по сравнению с другими исследованными регионами.

Также ученые рассмотрели область RCW 38, которая находится на расстоянии 5500 световых лет. Там было найдено примерно столько же коричневых карликов, что и в NGC 1333.

Более того, выяснилось, что окружающая среда, в которой образуются субзвезды, почти не сказывается на количестве таких объектов.

Авторы пришли к выводу, что в Млечном Пути находится как минимум от 25 до 100 миллиардов субзвезд. По мнению исследователей, это число может быть значительно недооценено, так как в настоящее время еще имеется множество тусклых светил, которые трудно распознать и которые могут оказаться коричневыми карликами.

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