Ученые установили высоту волн в озерах Титана

Остин, США, , 12:36 — REGNUM Ученые из Университета Техаса в Остине измерили высоту волн в углеводородных озерах на спутнике Сатурна Титане. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи провели анализ данных, полученных зондом «Кассини» во время облета Титана. Они оценили высоту волн в трех больших озерах этого космического объекта. Результаты показали, что волны не превышают одного сантиметра в высоту и имеют длину около 20 сантиметров.

Ученые пришли к выводу, что озера на Титане обладают почти идеально гладкой поверхностью, что не должно помешать возможной посадке космических аппаратов.

Титан считается одним из наиболее вероятных мест присутствия жизни в Солнечной системе за пределами Земли. Этот крупнейший спутник Сатурна является единственным, кроме Земли, местом, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности. Жидкость на Титане представляет собой «водоемы» из метана и этана.

Напомним, зонд «Кассини» проводит изучение Сатурна, а также его колец и спутников. В апреле 2017 года он провел последний облет Титана на рекордно близком расстоянии от его поверхности — 979 километров, также просветив углеводородные озера и моря при помощи своих радаров.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.

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