Синоптики прогнозируют ливни и смерчи в Центральной России

Москва, , 11:53 — REGNUM Ливневые дожди и шквалистый ветер ожидается на территории Центральной России в июле 2017 года, пишет 6 июля газета «Известия».

Неблагоприятный прогноз на середину лета сообщили изданию в МЧС РФ. В то же время жаркую и сухую погоду прогнозируют для южных территорий Сибири и Дальнего Востока.

По словам главы Управления организации информирования населения МЧС РФ Алексея Вагутовича, климат меняется, и сейчас природные аномалии зачастую становятся нормой. К подобным явлениям он отнес обильные осадки, рекордные минимальные и максимальные температуры.

При этом, как сказал Вагутович, МЧС реагирует на такие изменения оперативно. Ежегодно в регионах уточняются новые риски. Кроме того, пересмотрена система информирования жителей о предстоящих погодных катаклизмах.

Как отметил директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в летний период опасные погодные явления фиксируются в пять-шесть раз чаще, чем зимой.

«В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз, — сказал он. — Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний».

Причем многие погодные ЧП заранее вычислить не удается. Тем не менее, нужно внимательно относиться к сообщениям о погоде.

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, жаркого лета в 2017 году ожидать не стоит.

«У нас был очень холодный май, когда температура была на два градуса ниже климатической нормы, и такой же июнь — на два с половиной градуса ниже. 2 июня была отмечена снежная крупа», — сказал он.

Напомним, 29 мая в Москве в результате сильного шторма погибли 18 человек и около 170 человек пострадали. В основном травмы были получены при падении деревьев и металлоконструкций на остановках общественного транспорта.

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