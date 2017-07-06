Вакцина против рака прошла первые успешные испытания

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Международная группа онкологов из США, Германии и Австрии провела испытания персонализированных вакцин против рака. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи говорят, что принцип действия вакцин от рака аналогичен тем, которые направлены против инфекционных заболеваний. Уникальные компоненты препарата стимулируют иммунный ответ организма. Смесь вводится пациенту в надежде вызвать иммунную атаку, достаточно сильную, чтобы победить опухоль.

Ученые провели две фазы клинических испытаний вакцины. На первом этапе тестирование было направлено на 20 персонализированных неоантигенов, связанных с раком кожи. Тогда у четырех из шести пациентов, которым была сделана прививка, в течение 25 месяцев не было рецидивов меланомы.

На втором этапе врачи вперые применили персонализированный подход к вакцинации на основе РНК. Она должна была уничтожить неоэпитопы у больных меланомой. В эксперименте были задействованы 13 пациентов. У восьми из них через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.

Далее исследователи планируют приступить к следующей фазе клинических испытаний вакцин, в которой намерены определить их эффективность в борьбе с другими типами рака.

Напомним, меланома считается одной из наиболее опасных злокачественных опухолей человека и является одним из видов рака кожи. По данным ВОЗ, в 2000 году в мире было зафиксировано более 200 тыс. случаев заболевания меланомой.

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