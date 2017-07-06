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Ученые ДВО РАН запустили уникальный суперкомпьютер

Наука

Пиковая производительность вычислительного комплекса составит 55 трлн операций в секунду

Ученые ДВО РАН запустили уникальный суперкомпьютер
Суперкомпьютер

Хабаровск, 6 июля 2017, 08:52 — REGNUM  Ученые Вычислительного центра Дальневосточного отделения РАН (ВЦ ДВО РАН) разработали и ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс, который будет использоваться для решения задач искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

«Это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — говорится в сообщении.

Пиковая производительность вычислительного комплекса составит 55 трлн операций в секунду. Предполагается, что Ресурсы нового суперкомпьютера будут испльзоваться для разработки алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений. Система также сможет выполнять численные расчеты с применением авторских алгоритмов и существующих пакетов прикладных программ, адаптированных под новую архитектуру.

Сообщается, что благодаря новому комплексу время ожидания необходимых ресурсов значительно сократится, что позволит ускорить проведение численных расчетов. Это, в свою очередь, повысит эффективность научных исследований и приведет к росту числа публикаций.

«Для нас новое оборудование не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения с компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии», — приводятся в сообщении слова директора ВЦ ДВО РАН Сергея Смагина.

Он также добавил, что совместно с IBM планируется создание центра для развития и использования вычислительных и аналитических платформ. Ученые в дальнейшем намерены использовать полученный опыт и внедрить новую технику в других суперкомпьютерных центрах России.

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