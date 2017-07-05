В Подмосковье появится китайский технопарк

Красногорск, , 21:27 — REGNUM В Подмосковье появится индустриальный парк для IT-компаний. Соответствующий проект разрабатывают корпорация развития Московской области (КРМО) и партнёры из китайской провинции Хайнань, заявил «Радио 1» директор КРМО Тимур Андреев.

«У нас в активной стадии проработки находится проект создания технопарка совместно с провинцией Хайнань. Он будет специализироваться в области информационных технологий», — сообщил Тимур Андреев.

Он отметил, что резиденты технопарка будут в основном специализироваться на продуктах для игровой индустрии. Кроме того, там планируют размещать российские стартапы.

«Российские проекты, разработки в области IT, в области игровой индустрии будут финансироваться и доводиться до стадии их реализации как на российском, так и китайском рынках», — заявил Тимур Андреев.

Он уточнил, что сейчас в Подмосковье заняты поиском места для размещения технопарка.

Андреев также проинформировал, что на территории Луховицкого района Московской области при участии бизнесменов из китайской провинции Хунань будет создан индустриальный парк, специализирующийся на пищевой промышленности. Объём инвестиций в этот проект оценивается в 9 млрд рублей.

Напомним, что технопарком называется объект инновационной инфраструктуры. Как правило, в него входит имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения и различные обслуживающие объекты. Для продвижения инновационной культуры, технопарки осуществляют управление потоками знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками.