Госдума продлевает право МГУ и СПбГУ присуждать ученые степени

Москва, , 18:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий продление срока прекращения деятельности диссертационных советов, созданных на базе Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Переходный период продлевается на год — с 1 сентября 2017 г. на 1 сентября 2018 г.

«Есть вопросы, есть проблемы, мы должны наработать определенную практику. Нужно поработать над ошибками и устранить проблемы для тех вызов, которые будут в новых рамках работать», — заявил замглавы Минобрнауки Григорий Трубников, отметив, что в министерстве находятся несколько десятков заявок от вузов на право формировать свои диссертационные советы.

Этим вузам с 1 сентября 2016 г. было предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук. С задачей справился пока только МГУ.

Одновременно для иных организаций, включенных в утвержденный правительством РФ перечень организаций, самостоятельно присуждающих ученые степени, предусматривается, что диссертационные советы, созданные на их базе до дня вступления в силу новых норм, прекращают свою деятельность в течение двух лет со дня включения организации в этот перечень (действует — в течение 1-го года).

Напомним, президент РФ Владимир Путин 23 мая 2016 года подписал закон, благодаря которому МГУ и СПбГУ получили право самостоятельно присуждать соискателям ученые степени, без одобрения Высшей аттестационной комиссии РФ. Закон вступил в силу 1 сентября 2016 года. Таким образом, диссертационные советы, сформированные до принятия закона, должны были прекратить свою работу 1 сентября 2017 года.