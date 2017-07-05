Ученые: Женщины в Финляндии в десять раз меньше страдают от преэклампсии

Хельсинки, , 15:26 — REGNUM Ученые из Хельсинского университета выявили у финских женщин ген, защищающий их от преэклампсии, об этом сообщает журнал Hypertension.

Преэклампсия появляется на поздних стадиях беременности. Болезненное состояние женщины при этой патологии сопровождается расстройствами функции почек, сердца, сосудов и структур головного мозга. При несвоевременном вмешательстве медиков преэклампсия трансформируется в эклампсию, при которой возникает угроза смерти.

По данным исследования, преэклампсия встречается у 5% женщин и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у матери и ребенка в будущем. Проявление преэклампсии у женщин обусловлена генетически и связана с белком sFlt-1.

В Хельсинском университете изучили геномы 2 тыс. здоровых женщин и 600 женщин, страдающих преэклампсией и выяснили, что наличие в гене двух однонуклеотидных полиморфизмов, которые кодируют этот белок, сокращает риск преэклампсии.

Исследователи также добавили, что этот генетический вариант распространен среди финок, по сравнению с другими национальностями, более чем в десять раз, а обладают ими около 5% женщин Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, своевременная диагностика и определение причин преэклампсии являются самой сложной проблемой в лечении этого нарушения. Российскими учеными найден новый способ ставить более точный диагноз развития преэклампсии простым методом анализа мочи, определяющего уровень 35 белковых биологических маркеров.

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