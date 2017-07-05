«Диссернет» нашёл плагиат в кандидатской главы Курганского университета

Курган, , 19:23 — REGNUM Диссертация исполняющего обязанности ректора Курганского университета Константина Прокофьева поставлена под сомнение сообществом «Диссернет». Эксперты заявляют: заимствования и плагиат найдены на 159 из 184 страниц.

«Диссернет» подверг анализу кандидатскую диссертацию Константина Прокофьева «Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», которую нынешний и.о. ректора Курганского университета защитил 25 сентября 2014 года в Московском гуманитарном университете.

Как посчитали эксперты, источником основных заимствований якобы стала диссертация Дмитрия Савчишкина «Административная ответственность в области связи и информатизации», 2011 года издания. Также в ней найдены заимствования из книги Евгения Горина «Административная охрана общественного порядка при проведении публичных мероприятий», 2011 года издания. Как отмечает «Диссернет», в библиографическом списке и в тексте рассматриваемой диссертации работы Савчишкина и Горина не упоминаются. Согласно авторефератам, Константин Прокофьев не пересекался с данными авторами в совместных публикациях.

При этом как отмечают эксперты, поправки в тексты Савчишкина и Горина все-таки вносились. «Превращение «первой половины 2007 г.» в «2011−2012 гг.», «2000−2006» — в «2000−2012», «милиции» — в «полицию», «нарушение законодательства в области связи и информатизации» — в «нарушение законодательства о собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» можно наблюдать, например, на стр. 16, 37, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 67», — сообщает «Диссернет».

Случаи придания авторитета и актуальности высказанным суждениям посредством добавления к текстам из работ Савчишкина и Горина ссылок на труды третьих лиц эксперты нашли на страницах 18, 53, 96, 99, 106, 107, 127, 144, 183.

«Говоря на стр. 104 о законе Санкт-Петербурга от 07.06.2005 №257−32 «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Санкт-Петербурга» как о действующем, соискатель, возможно, запамятовал, что данный закон утратил силу с 15.07.2011», — гласит вердикт «Диссернета».

Как отмечает сообщество экспертов, диссертация Дмитрия Савчишкина «также не свободна от материалов, заимствованных без соблюдения установленного порядка».

Впрочем, сообщество «Диссернет» напоминает, что никакая проведенная им экспертиза носит предположительный (вероятностный) характер и основана на имеющемся в наличии объеме информации, полученной исключительно из открытых источников.

Отметим, что кандидатскую диссертацию и.о. ректора Курганского университета обличают не впервые. Ранее его работа «Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» прошла горнило «Антиплагиата». Согласно данным этой электронной системы, диссертация Прокофьева оригинальна якобы на 9,63%. Результаты «Антиплагиата» в группе «Философия права» социальной сети Facebook преподаватель Курганского государственного университета и давний оппонент и.о. ректора КГУ Борис Шалютин. Система, по словам Бориса Шалютина, обнаружила 34% ранее опубликованной диссертации Дмитрия Савчишкина, 25% диссертации Игоря Солодова, 19,14% диссертации Магомеда Газимагомедова, 17% диссертации Елены Ланиной.

Оперативно взять комментарий у пресс-службы КГУ не удалось. А 4 июля Константин Прокофьев заявил журналистам, что «Диссернет» не является для него авторитетным сообществом и ставит под сомнение компетентность членов Высшей аттестационной комиссии.

«Исходя из практики западной «демократии», такие организации зачастую создаются и используются в качестве инструмента сведения счетов с оппонентом, чаще всего это делается на коммерческой основе», — заявил Константин Прокофьев изданию «УралПолит.Ru».

«Пусть продолжает выдавать свое псевдонаучное мнение за истину, но решение остается за Министерством образования и науки РФ», — отметил заявил Константин Прокофьев. По его словам, подтверждением практической значимости работы является тот факт, что в 2014 году материалы диссертации послужили основанием для внесения поправок Государственной думой в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Что касается оппонента Прокофьева, восстановленного через суд профессора, преподавателя философии КГУ Бориса Шалютина, который сейчас выступает в судах против реорганизации кафедры философии путем присоединения к кафедре культурологии исторического факультета, то в конфликте между двумя учеными мужами не помогли даже увещевания губернатора Курганской области Алексея Кокорина, просившего их «отбросить личные амбиции, вместе, сообща двигаться вперед, создавать позитивный имидж университета».