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Ученые заявили о снижении солнечной активности

Наука

Исследователи не исключают наступления «аномального спокойствия» на Солнце

Ученые заявили о снижении солнечной активности
Иллюстрация: NASA
Солнце

Вашингтон, 4 июля 2017, 14:54 — REGNUM  Ученые из США заявили о рекордном снижении активности в недрах Солнца. Об этом 4 июля сообщает «Рен-ТВ».

Американские ученые провели наблюдения, в которых выяснили, что активность Солнца в последние несколько лет заметно снизилась. Причина явления пока не известна, однако этот процесс может вызвать необратимые изменения.

По словам ученых, Солнце находилось в фазе великого максимума, и активность светила превышала многолетнюю норму. Но цикл, начавшийся в 2008 году, вызывает тревогу у ученых, поскольку в этот период на Солнце зафиксирована достаточно слабая активность.

Если этот процесс продолжится, то исследователи не исключают наступления так называемого «аномального спокойствия» на Солнце. Они предполагают, что Солнце может впасть «в спячку», когда солнечная активность будет стабильно низкой. Это угрожает глобальным изменением климата на Земле.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные, которые охватывают период с 1985 по 2016 год, включающий в себя несколько циклов солнечной активности.

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