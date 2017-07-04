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С МКС вернулся на Землю космический грузовик Dragon

Наука

Грузовой космический корабль благополучно приводнился в Тихом океане

С МКС вернулся на Землю космический грузовик Dragon
Иллюстрация: NASA
Грузовой корабль Dragon

Вашингтон, 3 июля 2017, 18:29 — REGNUM  Американский космический грузовой корабль Dragon благополучно вернулся с орбиты на Землю, сообщается в официальном аккаунте компании SpaceX в Twitter.

Космический грузовик, ранее успешно отстыковавшийся от Международной космической станции, в штатном режиме приводнился в одном из районов Тихого океане. Dragon вернулся с орбиты с 1,9 тонны груза, содержащего результаты орбитальных научных и технологических экспериментов и разработок.

Отмечается, что этот корабль впервые совершил повторный рейс на МКС. Грузовик пристыковался к орбитальной станции ещё 5 июня, доставив на её борт около трёх тонн различных грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня корабль Dragon был запущен к МКС с помощью ракеты Falcon 9. Это был второй рейс на станцию для этого аппарата. В первый раз основная конструкция капсулы участвовала в полете на МКС в сентябре 2014 г, проведя там 34 дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Космический корабль Dragon направился к Земле

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