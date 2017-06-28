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Одаренные алтайские школьники отравляются на летнюю смену МГУ «Ланат»

Наука

Эту возможность 16 победителям конкурса научно-технического творчества предоставил благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания – согреваем сердца» и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко

Барнаул, 28 июня 2017, 07:27 — REGNUM  В Алтайском крае победителями конкурса научно-технического творчества МГУ «Ланат» стали 16 одаренных школьников. Они станут участниками профильной смены летней научной школы, на которую съедутся дети, увлекающиеся наукой и добившиеся весомых результатов в этой сфере. Все расходы, связанные с поездкой (оплата путевок, перелет из Барнаула до Москвы и обратно, доставка до санатория) взяли на себя благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания — согреваем сердца» и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко, — сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

Путевки конкурсантам вручили представители Алтайского филиала СГК и АлтГТУ. В их числе Ольга Андрухова — преподаватель вуза, кандидат физико-математических наук, член жюри. Она поздравила ребят с победой, рассказала, какое впечатление на комиссию произвели их работы, обратила внимание на достоинства и недочеты, отметив, что последних не стоит бояться.

«Поработав над своими слабыми местами, вы сможете устранить их и на смене Московского государственного университета «Ланат» представить качественные и достойные проекты», — подчеркнула преподаватель и посоветовала до начала смены проштудировать некоторые издания по физике.

Известно, что подавляюще число конкурсных работ было представлено именно по физике. Однако среди них нашлись и те, кто выполнил задания сразу по двум дисциплинам (дополнительно еще и по математике).

«Причина — конкурс научно-технического творчества МГУ «Ланат» с каждым годом становится все более популярным и престижным в Алтайском крае, чтобы оказаться в числе призеров школьники участвуют не в одной номинации. В прошлом году Алтай в Москве представляли шесть учеников — это воспитанники лицея № 124 и школы № 53 Барнаула. В этому году среди победителей также есть ребята из этих учебных заведений», — пояснили в СГК.

Заезд юных ученых состоится в детском санатории Управления делами Президента РФ «Поляны». Уникальную возможность стать участниками смены, где созданы отличные условия для того, чтобы под руководством опытных наставников — преподавателей и студентов ведущих вузов страны — погрузиться в мир опытов, открытий и исследований, ребята, проживающие в регионах присутствия СГК, получают второй год подряд.

На подготовку проекта юным естествоиспытателям отводится две недели. Затем следует его защита перед конкурсной комиссией. Кроме занятий, запланированы спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу, — отметили СГК

Как уже сообщало ИА REGNUM, благодаря фонду Андрея Мельниченко барнаульская школьница Дарья Орлова выступила на Всемирном конкурсе «Ученые будущего» в США. Девочке удалось доказать несколько новых теорем в области взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике.

А накануне стало известно, что алтайский школьник из Новоалтайска Глеб Голинг в составе российской группы из шести юных ученых, которая состоит из учеников Кемеровской и Тульской областей, вылетел на Тайвань на Азиатско-Тихоокеанский форум юных талантов (2017 Asia-Pacific Forum for Science Talented).

Читайте ранее в этом сюжете: Юный алтайский ученый представит Россию на престижном конкурсе

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