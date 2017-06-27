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«Надо постараться как-то отупеть»: почему алтайская медалистка завалила ЕГЭ

Наука

Отличница-медалистка, победительница регионального этапа всероссийского конкурса по литературе, у которой за весь период учебы в школе не было ни одной четверки, на ЕГЭ по литературе получила только 69 баллов

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Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмечены дипломом
Иллюстрация: Личный архив мамы барнаульской выпускницы
Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмечены дипломом

Светлана Шаповалова, 27 июня 2017, 11:48 — REGNUM  

В Барнауле возник конфликт: отличница-медалистка, выпускница Алтайского краевого педагогического лицея-интерната N. (имя не разглашается в интересах ребенка — ИА REGNUM ), победительница регионального этапа всероссийского конкурса по литературе, практически завалила ЕГЭ по своему любимому предмету. Как сообщила ИА REGNUM мама девочки, в шоке от поучившихся в итоге баллов были все, включая преподавателей — экспертов по ЕГЭ.

«Я не понимаю, почему ЕГЭ в нашей стране до сих пор не отменили. ЕГЭ, который был изобретен в США для того, чтобы контролировать образовательный уровень детей с отклонениями в развитии. Моя дочь, которая читает с 4 лет, и литература — это вся ее жизнь (у нас дома нет телевизора, но куча книг), которая любит и очень хорошо знает литературу, победитель краевой олимпиады по литературе в этом году, набрала по ЕГЭ по литературе 69 (!) баллов», — сокрушается родительница.

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Золотая медаль и удостоверение барнаульской выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе
Иллюстрация: Личный архив мамы барнаульской выпускницы
Золотая медаль и удостоверение барнаульской выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе

По словам матери, апелляционная комиссия, куда обратилась дочка, ничем помочь не смогла.

«Сказали, что она очень умная девочка, и видно, что очень хорошо знает и любит литературу, но критерии оценки ЕГЭ таковы, что они не могут поднять ей больше чем на один первичный бал, то есть, до 73, что очень мало для того вуза, в который дочь собралась поступать», — отметила Алина.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM сама выпускница, затруднение при сдаче ЕГЭ вызвало задание соотнести всех помещиков из «Мертвых душ» Гоголя с их родственниками.

«Троих я вспомнила, остальных соединила наугад», — пояснила Софья.

Второй ее ошибкой стало неправильное трактование смысла стихотворения Владимира Солоухина «На смирной лошади каурой».

«В ответе на вопрос: «Как раскрывается тема выбора жизненного пути», я ориентировалась на мотивы вечности, скорее, — нежели на указание про выбор. Поскольку это стихотворение тесно связано со смертью и творчеством самого автора, мне казалось важным именно это отметить. Но оказалось, надо было писать более очевидные вещи. Это меня подвело», — пояснила N.

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Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмеченные грамотой
Иллюстрация: Личный архив мамы барнаульской выпускницы
Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмеченные грамотой

Ее мама по этому поводу высказалась весьма жестко. «Кто составляет эти задания?! Они ненавидят литературу и детей? И, оказывается, для сочинения главное — тренировка, умение отключить мозги, эмоции, умение отвлечься от собственного понимания того, каким должен быть хороший текст. Надо натаскивать детей на егэшное сочинение. Написание сочинения на ЕГЭ далеко от творчества — это, скорее, умение анализировать текст на очень примитивном уровне. Если ты не умеешь примитивно мыслить — до свидания, умные люди нашим вузам не нужны. Привычка искать подтекст, проводить параллели, анализировать каждое слово — здесь плохой помощник. Надо выработать четкую стратегию этого самого примитивного анализа текста и следовать ей. Надо постараться как-то отупеть!», — заключила мать выпускницы.

Но в краевом министерстве образования, куда корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями, полагают, что случай с N. можно назвать единичным.

«Действительно, результаты участия школьника в олимпиаде могут отличаться от тех результатов, которые он получил на ЕГЭ. Это связано с тем, что на ЕГЭ и олимпиаде решаются принципиально разные задачи, они выявляют разные наборы характеристик интеллекта школьников. Например, на олимпиаде решаются задания, требующие нестандартного мышления, наличия логики и воображения, творческих способностей, в то время как на ЕГЭ необходимо показать системные знания по всему учебному курсу. Всероссийская олимпиада школьников предусматривает возможность поступления в вузы одаренных школьников без результатов ЕГЭ по профильным предметам. Но для этого нужно добиться высоких результатов — стать победителем или призером всероссийского этапа.

Согласно положениям большинства олимпиад, в том числе и Всероссийской олимпиады для школьников, победителем и призёром регионального этапа может стать участник, который набрал не менее 50% от максимально возможных баллов. Если перевести в формат ЕГЭ — 50 баллов из максимально возможных 100», — сказано в ответе на запрос министерства образования Алтайского края.

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Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмечены дипломом
Иллюстрация: Личный архив мамы барнаульской выпускницы
Заслуги выпускницы, завалившей ЕГЭ по литературе, отмечены дипломом

Там же отметили, что результаты ЕГЭ по литературе в Алтайском крае ежегодно улучшаются.

«Так, в 2017 году средний балл стал выше, сократилось количество человек, не сдавших предмет. Максимальное количество баллов, как и в прошлом году, получили три человека. Всего экзамен сдавали более 600 человек, это почти на 100 человек больше, чем в прошлом году. Сократилось и число апелляций о несогласии с выставленными баллами. В этом году их было 7, в прошлом — 10», — подчеркнули чиновники.

В одной из официальных статей минобра можно прочесть комментарий Марии Кравар: эта выпускница из школы №76 Барнаула смогла сдать экзамен по литературе на «отлично».

"Мне с детства очень нравилось читать, в школе это был любимый предмет. Ну и, конечно, в том, что я получила 100 баллов — заслуга моих учителей по литературе. Важно не волноваться перед экзаменами, это лишь определенный этап в жизни, который проходят все. Многие говорят о том, что возникает большой стресс из-за камер и металлоискателей. На самом деле это не так, если ты уверен в своих силах и не пытаешься пронести шпаргалку, а вот доброжелательное отношение организаторов и наблюдателей помогает настроиться на успешную сдачу экзамена. Все в наших руках — об этом надо помнить и тогда все получится», — рассказала выпускница.

В подтверждение можно привести также слова барнаульца Владимира Лямкина, который заметил, что лично его «страшно порадовали» результаты ЕГЭ, полученные ребенком.

«Информатика — 100, математика — 100, русский язык — 98 баллов. На репетиторов потрачено 0 часов, 0 руб. 00 коп. Аттестат с отличием, медаль за особые успехи в учебе и три диплома призера заключительного этапа всероссийской олимпиады по математике. Если бы мне сказали, что это все один ребенок из Барнаула, я бы не сразу поверил. Дальше будет реклама тех, кому мы искренне благодарны. Во первых, это Гимназия №42, во вторых Центр дополнительного математического образования и в третьих Кировская летняя многопредметная школа. В тексте одного поста трудно выразить все что я сегодня чувствую и всех вспомнить. Но эти три образовательных учреждения это лучшее, что можно дать трудолюбивому ребенку из Барнаула, имеющему математические способности», — отмечает барнаулец.

Между тем, история N. получила большой общественный резонанс в соцсетях. Правда, обсуждение, в итоге, переросло в перепалку противников и сторонников ЕГЭ. По этому поводу Владимир Лямкин заметил, что минусы и плюсы есть есть в любой системе: то, что хорошо в точных науках не так гладко применимо в гуманитарных и творческих направлениях.

«Я думаю минобрнауки есть над чем работать, совершенствуя систему ЕГЭ. А вот отменять, мне кажется это плохая идея. Я 10 лет отработал в ВУЗе и представляю себе степень «объективности» вступительных испытаний, которые были до ЕГЭ. У моих сверстников и позже, у детей из регионов фактически не было возможности поехать учиться в топовые столичные вузы. А знакомые моего сына, с которыми он занимался с 6−7 класса учатся на бюджете в МГУ, МФТИ, ВШЭ, МГИМО и других лучших вузах страны», — заключил Владимир Лямкин.

Что касается N., то она сказала, что обязательно пересдаст ЕГЭ по литературе в следующем году. А Минобрнауки РФ действительно есть над чем работать. Это N. полагает, что полученные ею 70 баллов по литературе — заваленный экзамен. Из разговора с N. следует вывод, что ее мировосприятие гораздо тоньше, чем у обычных школьников, а багаж знаний по литературе весьма обширен. Может быть, стоило бы рассматривать ситуации с такими неординарными выпускниками тоже неординарно?

Как уже сообщало ИА REGNUM, о разрушительном действии на среднюю и высшую школу сказано и написано немало. К примеру, в своей статье для ИА REGNUM доктор физико-математических наук, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша Георгий Малинецкий обращает внимание на то, что ЕГЭ уничтожил профориентацию.

«Сплошь и рядом поступающие приходят в вуз не потому, что мечтают стать инженерами, врачами или учителями, а потому что полученная в результате сдачи ЕГЭ бумажка позволяет провести четыре или шесть лет в данном вузе. А там видно будет. В ряде слаборазвитых стран третьего мира дело обстоит примерно так же», — считает ученый.

Читайте ранее в этом сюжете: Императив Голодец: В морг — значит в морг!

regnum author Светлана Шаповалова
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