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Алтайские выпускники показали хорошие результаты по ЕГЭ

Наука

Обнародованы данные по математике, информатике и ИКТ, географии

Прощай, школа!
© Светлана Шаповалова
Прощай, школа!

Барнаул, 14 июня 2017, 08:35 — REGNUM  Министерство образования и науки Алтайского края обнародовало первые результаты ЕГЭ по базовой математике, информатике и ИКТ, географии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, математику базового уровня сдавали порядка 10,5 тыс. человек, из них 80% сдали экзамен на «4» и «5». Выше стали результаты по информатике и ИКТ, а также увеличилось количество школьников, получивших по этому предмету 100 баллов — 5 человек (в 2016 году — 2 человека). Всего экзамен сдавали почти 600 человек.

Результаты экзамена по географии сохранились на уровне прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента старта сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае зафиксированы три нарушения. Два ученика попались на экзамене по физике и один — на профильной математике.

Читайте ранее в этом сюжете: Троих алтайских выпускников выгнали с ЕГЭ за пользование мобильниками

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