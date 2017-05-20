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Екатерина Лахова оценила уникальность алтайского перинатального центра ДАР

Наука

Председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерина Лахова прибыла в Барнаул с рабочим визитом

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и сотрудники алтайского перинатального центра ДАР
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и сотрудники алтайского перинатального центра ДАР

Барнаул, 20 мая 2017, 09:14 — REGNUM  Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в ходе рабочей поездки в Барнаул, где проходит межрегиональная конференция «Взаимодействие общества и власти в реализации семейной и демографической политики (на примере Алтайского края)», дала высокую оценку работе нового перинатального центра «ДАР», отметив уникальность оборудования и уровень подготовки кадров. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Она напомнила, что у Союза женщин с Алтайским краем заключен договор о социальном партнерстве.

«Хочу отметить, что данный регион по работе власти в укреплении взаимодействия с гражданским сообществом является примером не только в Сибирском федеральном округе, но и в целом по России. В крае заключены социальные договора со многими общественными организациями», — подчеркнула сенатор Екатерина Лахова.

В комментарии после осмотра открывшегося недавно перинатального центра ДАР, она, в частности, заявила: «Очень трудно запускать любое новое лечебное учреждение. Но начинать работать с нового года сложнее вдвойне, так как это будет влиять на показатели младенческой и материнской смертности. А это для нас принципиально важно. Сегодня мы увидели, каким образом контролируется каждая беременная женщина в крае. И если возникают малейшие осложнения беременности, высококвалифицированные специалисты моментально реагируют, приглашают женщину на осмотр в Центр, тем самым минимизируют возможные риски».

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и сотрудники алтайского перинатального центра ДАР
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и сотрудники алтайского перинатального центра ДАР

Напомним, Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой построен современный перинатальный центр. Еще на этапе строительства алтайские журналисты «окрестили» ДАР (Дети, Алтай, Россия) не иначе, как «гнездо аиста». Но после его открытия, состоявшегося в декабре 2016 года, в СМИ, принадлежащих семье Прокопьевых, была запущена дезинформация о недострое и опасности нахождения в ДАРе пациентов и новорожденных.

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Об уникальности ДАРа заявил недавно и академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский, также посетивший Барнаул с рабочим визитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Перинатальный центр «ДАР» назван самым уникальным проектом в России

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