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Алтайский школьник представит Россию на одном из самых престижных конкурсов

Наука

Ученик лицея №8 города Новоалтайска Глеб Голинг станет участником международного конкурса «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов»

Барнаул, 5 мая 2017, 06:21 — REGNUM  Ученик 8 класса новоалтайского лицея №8 Глеб Голинг представит Россию на международном конкурсе «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов». Его проведение запланировано с 29 июня по 8 июля в Китайской Республике (Тайвань). Юный изобретатель вошел в число сборной российских школьников на этом мероприятии, а поездка стала возможна благодаря поддержке Сибирской генерирующей компании и фонда Андрея Мельниченко, сообщили сегодня, 5 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СГК.

Шестеро лучших ребят для поездки на конкурс определили по результатам отбора из 150 претендентов. Глеб Голинг, ставший одним из победителей отборочного тура, неоднократно выигрывал краевой конкурс изобретателей и юных техников «Универсал». Юноша занимается авиамоделизмом уже пять лет. Он — создатель ряда оригинальных авиамоделей, а своим самым большим достижением считает собственноручно собранный радиоуправляемый самолет, отмечают в СГК.

«Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» организован Министерством образования Тайваня. В форуме принимают участие школьники из 20 стран азиатско-тихоокеанского региона, а также стран Европы. Темой форума 2017 года объявлено «Воображение и будущие ученые».

В программе мероприятий основную часть составляет вводный курс, который включает лекции и мастер-классы ведущих специалистов и выездные мероприятия на IT-компании Тайваня, по окончании которого школьники должны с использованием выданного им инженерного оборудования реализовать собственный проект, который в последующем защищают перед экспертами.

Особенность конкурса заключается в том, что ребятам, помимо требования продемонстрировать креатив и навыки работы в команде, необходимо преодолеть языковой барьер, так как в рабочие группы, состоящие из 5−6 человек, не могут входить два представителя одной страны. Еще одним отличием является тот факт, что, помимо научной стороны, каждая национальная команда должна подготовить и представить культурную композицию для знакомства других учащихся с культурными традициями своей страны.

Поездка алтайского школьника на международный форум организована благодаря фонду Андрея Мельниченко. Финансирование реализуется в рамках основной программы фонда: «Программа поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК».

Как уже сообщало ИА REGNUM , благодаря фонду Андрея Мельниченко барнаульская школьница Дарья Орлова выступит на Всемирном конкурсе «Ученые будущего» в США. Девочке удалось доказать несколько новых теорем в области взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике.

Читайте ранее в этом сюжете: «Треугольник Якоби»: барнаульская школьница доказала несколько новых теорем

Также ранее сообщалось о начале отбора талантливых старшеклассников в рамках конкурса научно-технического творчества, инициированного фондом «СГК — Согреваем сердца», Сибирской генерирующей компанией и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко. Победители станут участниками детского научного лагеря Московского государственного университета «Ланат».

Читайте ранее в этом сюжете: СГК поможет одаренным сибирским школьникам углубить свои знания в «Ланате»

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