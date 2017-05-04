Синоптики сообщили об осадках на ближайшие выходные

Москва, , 15:21 — REGNUM Осадки ожидаются в Москве в ближайшие выходные, сообщили 4 мая в Гидрометцентре.

В российской столице на 6 мая ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не будет, днем — местами небольшой дождь. Дневные температуры: +16…+18 ° С, ночные — 5…7 градусов тепла.

Ночью 7 мая синоптики обещают +2…+4 °С, небольшой дождь, днем — 8…10 °С — без осадков. Ветер северный, скорость — пять — десять метров в секунду.

На 8−9 мая ночные температуры будут ниже нулевой отметки, днем — плюсовые значения. Синоптики сообщили о небольших осадках в виде дождя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погода в Москве в День Победы ожидается неблагоприятная: температура +4…+9 °С, облачность и небольшие осадки.

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