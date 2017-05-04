В Китае будет создан аналог Википедии

Пекин, , 14:39 — REGNUM В Китае приступили к работе по созданию онлайн-версии национальной универсальной энциклопедии. Об этом сообщает газеты South China Morning Post

Отличие от Википедии состоит в том, что наполнять энциклопедию информацией смогут только компетентные авторы, работающие в государственных университетах. Рядовые пользователи будут лишены возможности редактирования.

В этом проекте участвуют более 20 тысяч представителей научных кругов.

Предполагается, что энциклопедия будет содержать более 300 тысяч записей и публикаций в разных областях знаний. По содержанию она вдвое превзойдет крупнейшую англоязычную энциклопедию — «Британника».

Напомним, Госсовет КНР одобрил создание такой энциклопедии еще в 2011 году. Но приступить к реализации этого проекта удалось только сейчас. Онлайн-ресурс планируется запустить уже в 2018 году.