В Китае будет создан аналог Википедии
Китай разрабатывает собственную версию интернет-энциклопедии
Пекин, 4 мая 2017, 14:39 — REGNUM В Китае приступили к работе по созданию онлайн-версии национальной универсальной энциклопедии. Об этом сообщает газеты South China Morning PostОтличие от Википедии состоит в том, что наполнять энциклопедию информацией смогут только компетентные авторы, работающие в государственных университетах. Рядовые пользователи будут лишены возможности редактирования.
В этом проекте участвуют более 20 тысяч представителей научных кругов.
Предполагается, что энциклопедия будет содержать более 300 тысяч записей и публикаций в разных областях знаний. По содержанию она вдвое превзойдет крупнейшую англоязычную энциклопедию — «Британника».
Напомним, Госсовет КНР одобрил создание такой энциклопедии еще в 2011 году. Но приступить к реализации этого проекта удалось только сейчас. Онлайн-ресурс планируется запустить уже в 2018 году.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
NB!
04.05.17
Миссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
NB!
04.05.17
Украинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
NB!
04.05.17
«Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
NB!
04.05.17
Польский мятеж 1863 г. и народная война против него
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
NB!
04.05.17
Россия перестала играть в поддавки с Турцией
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
04.05.17
«Анна Каренина. История Вронского». Кино
NB!
04.05.17
Церковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный