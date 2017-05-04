Ученые связали вероятность развития рака мозга с уровнем сахара

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM

Американские ученые из университета штата Огайо в Коламбусе (США) заявили о том, что низкий уровень сахара в крови повышает вероятность развития рака мозга. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports.

По словам ученых, речь идет о глиоме — одной из самых распространенных опухолей головного мозга. В процессе развития болезни опухоли подвергается так называемая глия — соединительная ткань мозга, защищающая нейроны от повреждений и инфекций и снабжающая их питательными веществами.

В научной среде нет единой точки зрения о причинах этого заболевания. Некоторые ученые считают причиной глиомы диету с низким содержанием витамина С. Другие специалисты говорят о генетических факторах и заражении цитомегаловирусом.

Однако, как предполагает сотрудница университета штата Огайо Джудит Шварцбаум, одной из причин также может стать низкая концентрация сахара в крови.

Шварцбаум и ее коллеги провели статистическое исследование результатов наблюдений за состоянием здоровья более миллиона людей.

Ученые пришли к выводу, что на ранних стадиях развития болезни у человека отмечается недостаточное количество сахара в крови. Однако по мере развития болезни наблюдается обратный эффект — уровень сахара в крови пациентов резко повышается.

По мнению Шварцбаум, это обстоятельство стоит учитывать при диагностике глиомы, а также разработке видов химиотерапии.