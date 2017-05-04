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Кратер «Батагайка» увеличивается из-за таяния вечной мерзлоты

Наука

Кратер представляет огромный интерес для палеонтологов

Кратер «Батагайка»
Alexander Gabyshev
Кратер «Батагайка»

Якутск, 4 мая 2017, 11:24 — REGNUM  Кратер Батагайка, наблюдавшийся в серии спутниковых снимков, сделанных в период между 1999 и 2016 годами, продолжает увеличиваться. Об этом сообщил портал Live Science.

Серия из четырех снимков, сделанных с помощью приборов на борту спутников Landsat 7 и Landsat 8, показывает, что кратер растет с годами.

Первые признаки эрозии на этой земле ученые обнаружили в начале 1970-х годов. Непосредственное образование кратера относится к концу 1980-х годов. На снимке Landsat 7, сделанном 27 августа 1999 года, видно лишь небольшое пятно в зеленой тундре. Со временем кратер расширился, удлинился и углубился. Сейчас он приобрел форму головастика длиной 1,5 километра и максимальной шириной 800 м.

По мере того как земля падает, в кратере обнаруживаются интереснейшие палеонтологические находки. Так, по данным Русского географического общества, в 2009 году были обнаружены туша голоценовой лошади возрастом 4400 лет и мумия бизонёнка, абсолютный возраст которого составил 8200 лет.

С 2011 года на «Батагайке» проводятся комплексные палеонтологические исследования. Специалисты изучают палеопочвы, ископаемую растительность. Собрана богатая коллекция костей мамонта, пещерного льва, ленской лошади, бизона и других животных ледникового периода.

Кратер «Батагайка» находится в 9,5 километрах к юго-востоку от поселка Батагай Верхоянского района на севере Якутии.

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