Ученые NASA обнаружили огромную волну газа в космосе

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Астрономы NASA с помощью радиотелескопа Chandra обнаружили огромную волну горячего газа в близлежащем скоплении галактик Персея. Об этом сообщается на сайте NASA.

Согласно данным исследования, волна сформировалась миллиарды лет назад. Это могло произойти в результате слияния нескольких скоплений галактик.

В процессе наблюдения было обнаружено множество структур в газе — от огромных пузырьков, выброшенных сверхмассивной черной дырой в центральной галактике, до загадочной вогнутой особенности, известной как «залив».

Ученые предполагают, что размеры волны составляют около 200 тысяч световых лет. Это примерно в два раза больше размеров Млечного Пути.

Со временем, по словам ученых, волна распадется и исчезнет, однако этот процесс растянется на многие миллионы лет.

Скопление Персея находится на расстоянии около 240 млн световых лет от Земли.