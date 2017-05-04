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Ученые NASA обнаружили огромную волну газа в космосе

Наука

«Космическое цунами» находится в скоплении галактик Персея

Галактика
WikiImages
Галактика

Вашингтон, 4 мая 2017, 10:24 — REGNUM  Астрономы NASA с помощью радиотелескопа Chandra обнаружили огромную волну горячего газа в близлежащем скоплении галактик Персея. Об этом сообщается на сайте NASA.

Согласно данным исследования, волна сформировалась миллиарды лет назад. Это могло произойти в результате слияния нескольких скоплений галактик.

В процессе наблюдения было обнаружено множество структур в газе — от огромных пузырьков, выброшенных сверхмассивной черной дырой в центральной галактике, до загадочной вогнутой особенности, известной как «залив».

Ученые предполагают, что размеры волны составляют около 200 тысяч световых лет. Это примерно в два раза больше размеров Млечного Пути.

Со временем, по словам ученых, волна распадется и исчезнет, однако этот процесс растянется на многие миллионы лет.

Скопление Персея находится на расстоянии около 240 млн световых лет от Земли.

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