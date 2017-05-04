Ученые создали самую быструю в мире камеру

Стокгольм, , 09:52 — REGNUM Ученые из Лундского университета в Швеции разработали камеру, способную снимать со скоростью пять триллионов кадров в секунду. Об этом сообщил портал phys.org.

Исследователи утверждают, что эта камера является самой быстрой в мире. До их изобретения наиболее быстрые камеры могли снимать со скоростью до 100 000 кадров секунду.

По словам разработчиков, в настоящее время высокоскоростные камеры захватывают изображения один за другим в последовательности. Их новый метод основан на инновационном алгоритме, который захватывает несколько кодированных изображений в одном изображении. Затем он сортирует их в видеопоследовательности.

Технология включает в себя воздействие на свет в виде лазерных вспышек, где каждому импульсу света присваивается уникальный код. Объект отражает световые вспышки, которые сливаются в одну фотографию. Затем они разделяются с помощью ключа шифрования.

Ученые продемонстрировали ролик, в котором показали, как свет преодолевает расстояние толщиной с лист бумаги. В реальности это происходит за пикосекунду (одна триллионная доля секунды), поэтому на ролике этот процесс был замедлен в триллион раз.

Новая камера сможет применяться в разных областях практической деятельности. Например, она сможет захватывать невероятно быстрые процессы в области химии, физики, биологии и биомедицины.